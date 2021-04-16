اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية توزع الهدايا على الأطفال بدور الرعاية

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:13 م
الداخلية توزع الهدايا على الأطفال بدور الرعاية الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم خلال أبريل 2021 .. والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام ، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء" المودعين بدور الرعاية، حيث تم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية ، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازم لهم بالمجان .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

 

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

يوم اليتيم

الايتام

دور الايتام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة