الداخلية توزع الهدايا على الأطفال بدور الرعاية

كتب محمود عبد الراضي

حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم خلال أبريل 2021 .. والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام ، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء" المودعين بدور الرعاية، حيث تم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية ، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازم لهم بالمجان .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.