استكمال أعمال التطوير والتجميل وتركيب البلدورات الجديدة بشوارع حى غرب أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جارى استكمال الخطط الموضوعة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين بدائرة المحافظة، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التى تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم فى كل ما يتعلق بالشأن اليومى من حملات للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء باستمرار تنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بحي غرب مدينة أسيوط برئاسة محمد بشير بتنفيذ حملة من أجل رفع كفاءة وتجميل الشوارع بنطاق الحي حيث تم استكمال تركيب البلدورات الجديدة وبلاط الإنترلوك بداية من منطقة مصنع سيد مرورًا ببوابة صيانة كلية الهندسة حتي سكن الطالبات بالمدينة الجامعية بامتداد كورنيش الجامعة.

وأكد رئيس الحى على استمرار المتابعة الدائمة للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الصحيحة وطبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط لضمان أعلي كفاءة والدقة المطلوبة للتنفيذ وتطوير الشوارع لتسهيل الحركة علي المواطنين والحفاظ علي المظهر الجمالى.