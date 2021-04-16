إيطاليا تعلن بدء انسحاب قواتها من أفغانستان خلال أيام

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أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم (الجمعة)، عن البدء فى عملية انسحاب قواتها العاملة فى أفغانستان خلال الأيام القليلة القادمة. وقال وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى - فى خطاب أمام طلاب عسكريين بمدينة ميلانو بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.

وقال وزير الدفاع، لورينزو جويرينى فى خطاب أمام طلاب عسكريين بمدينة ميلانو “قبل أيام قليلة قررنا، مع حلف شمال الأطلسى (ناتو)، إنهاء المهمة التى استمرت 20 عامًا فى أفغانستان. وفى الأيام القليلة المقبلة، ستبدأ عملية عودة 800 جندى إيطالى يرابطون فى هيرات وكابول”.

كما حيا جويرينى ذكرى الجنود الايطاليين القتلى فى أفغانسان ، وقال “ذكرى خاصة للاربعة وخمسين إيطاليًا الذين سقطوا فى أفغانستان. كانت تضحياتهم بمثابة خدمة قصوى للقسم الذى أقسموه أمام الدستور وفى خدمة المواطنين الإيطاليين”.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن أن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء فى (ناتو) ستكمل الانسحاب من أفغانستان بحلول ذكرى هجمات 11 أيلول سبتمبر الارهابية.