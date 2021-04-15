وزير الخارجية الأمريكى يصل كابول فى زيارة مفاجئة

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وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس في زيارة غير معلنة مسبقا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أنه من المتوقع أن يجتمع بلينكين مع الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة أفغان آخرين، ويناقش انسحاب القوات ومحادثات السلام.