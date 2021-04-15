مصرع شاب بحادث تصادم "توك توك" مع سيارة نقل فى شبلنجة ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه أثناء قيادته توك توك، بقرية شبلنجة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث اصطدم بسيارة نقل وتوفى فور وصوله المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ا.ا.ز" 15 عاما، جثة هامدة إثر حادث تصادم، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.

انتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، وتبين أن المتوفي كان يقود توك توك، على طريق "شبلنجة – منيا القمح"، واصطدم بسيارة نقل ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله المستشفى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثه والتصريح بالدفن عقب ذلك.