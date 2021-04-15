اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب بحادث تصادم "توك توك" مع سيارة نقل فى شبلنجة ببنها

الخميس، 15 أبريل 2021 10:39 ص
مصرع شاب بحادث تصادم "توك توك" مع سيارة نقل فى شبلنجة ببنها توك توك - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شاب مصرعه أثناء قيادته توك توك، بقرية شبلنجة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث اصطدم بسيارة نقل وتوفى فور وصوله المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ا.ا.ز" 15 عاما، جثة هامدة إثر حادث تصادم، جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية.

انتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، وتبين أن المتوفي كان يقود توك توك، على طريق "شبلنجة – منيا القمح"، واصطدم بسيارة نقل ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله المستشفى، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثه والتصريح بالدفن عقب ذلك.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حادث تصادم

مصرع شاب

شبلنجة

مركز بنها

مستشفى بنها العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرور القليوبية يعلن انتظام الحركة بطريقى شبرا بنها الحر والإسكندرية الزراعى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:10 ص

مرور القليوبية يحرر 2361 مخالفة خلال حملة مكبرة بطرق ومحاور المحافظة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 10:29 ص

مرور القليوبية يحرر 2086 مخالفة مرورية بحملة مكبرة لضبط السيارات الخالفة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 11:34 ص

صور.. مرور القليوبية يرفع أثار حادث تصادم سيارتين على الدائرى الإقليمى

الأحد، 09 أغسطس 2020 11:31 ص

حركة تنقلات لمديري إدارات المرور بالقليوبية.. تعرف عليها

الجمعة، 07 أغسطس 2020 10:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة