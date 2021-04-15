اليوم السابع
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كمين يسقط تاجر الأقراص المخدرة قبل توزيعها فى إمبابة.. التفاصيل

الخميس، 15 أبريل 2021 12:00 ص
كمين يسقط تاجر الأقراص المخدرة قبل توزيعها فى إمبابة.. التفاصيل قسم شرطة إمبابة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل تم القبض عليه في منطقة إمبابة بالجيزة، عن اتجاره بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص المخدرة، واعتياده ترويجها بين عملائه، مستخدما دراجة بخارية، مضيفا أنه يتخذ من منطقة إمبابة، والمناطق المجاورة له، مسرحا لممارسة نشاطه في تجارة المخدرات.

وذكر المتهم أنه يتحصل على المواد المخدرة من عاطل أرشد عن هويته، ويكثف رجال المباحث التحريات للقبض عليه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة إمبابة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوي على أقراص مخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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