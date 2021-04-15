ضبط سيدة انتحلت صفة شقيقتها المتوفية للاستيلاء على أموالها

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإحتيال المصرفي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك وعملائها، تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) بقيام إحدى السيدات بانتحال شخصية زوجته المتوفاة، والتقدم لإحدى البنوك ببطاقة الرقم القومى الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها بالبنك .

أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة ، مقيمة بمحافظة القاهرة ) إذ قامت باستغلال واقعة وفاة شقيقتها، وقامت بسرقة بطاقة الرقم القومى الخاصة بها عقب وفاتها والتوجه إلى البنك المشار إليه، وقامت بانتحال شخصية شقيقتها، وتمكنت من صرف المبالغ المالية الموجودة بحساب شقيقتها، بعد أن قامت بتقليد توقيع شقيقتها دون وجه حق ودون الانتظار لاستخراج إعلان الوراثة الخاصة بشقيقتها المتوفاة وتقسيم التركة فيما بين الورثة الشرعيين و من بينهم الشاكى.

بمراجعة الشاكى أيد ما جاء بالفحص واتهمها بسرقة بطاقة الرقم القومى الخاصة بزوجته المتوفاة، وانتحال شخصيتها والاستيلاء على أموالها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها تحتفظ بجزء من المبلغ المستولى عليها بمسكنها، وبإرشادها تم ضبط المبلغ، وتعهدت برد باقى المبلغ المالى المستولى عليه .