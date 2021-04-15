اليوم السابع
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ضبط سائق تسبب فى مصرع موظف بأوسيم طارده بعد إلقاء مخلفات بالطريق

الخميس، 15 أبريل 2021 01:20 م
ضبط سائق تسبب فى مصرع موظف بأوسيم طارده بعد إلقاء مخلفات بالطريق سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق، لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف بالوحدة المحلية في أوسيم، بعد اصطدامه به بسيارته، خلال محاولة الضحية مطاردته لإلقائه مخلفات بطريق البراجيل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بمصرع موظف بالوحدة المحلية، نتيجة اصطدام سيارة نقل به بطريق البراجيل، وبإجراء التحريات، تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن المجني عليه خلال مشاركته في حملة لضبط قائدي السيارات النقل المحملة بالمخلفات، التى تتخلص منها بطريق البراجيل، وخلال محاولة ضبط قائد سيارة محملة بالمخلفات، حاول السائق الهرب بسيارته، فاصطدم بموظف حاول مطاردته بدراجته البخارية، ما أسفر عن مصرع الموظف.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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