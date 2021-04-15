صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.74%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.21%، 0.03%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع العمرة بنسبة 1.37%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.27%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والموارد الأساسية بنسبة 0.78%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بنسبة 0.44%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاعي السياحة والترفيه والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.34%، على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.1 مليون ورقة مالية بقيمة 898.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.24%، والعرب على 7.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.