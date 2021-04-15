ديلى ميل: سلالة كورونا الجنوب أفريقية تنتشر ببريطانيا رغم إجراءات الإغلاق

كتبت هند عادل

حذر خبراء بريطانيون من أن سلالة فيروس كورونا الجنوب أفريقية مستمرة فى الانتشار ببريطانيا على الرغم من إجراء المزيد من الاختبارات وإجراءات الحجر الصحى الصارمة أثناء السفر، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية بدأت حالات السلالة المتحورة فى الظهور خلال الأسابيع الأخيرة.



سلاله كورونا الجنوب أفريقية

ورصد حتى الآن 544 حالة من النوع B.1.351 فى بريطانيا، لكن إحصاءات الصحة العامة فى إنجلترا تظهر 75 حالة إصابة بالسلالة فى الأسبوع الأول من أبريل، وهو أعلى رقم أسبوعى منذ اكتشافه لأول مرة فى بريطانيا فى أوائل ديسمبر.

وقال الدكتور جيفرى باريت، مدير التسلسل فى معهد ويلكوم سانجر، إنه تم فحص غالبية حالات بريطانيا بحثًا عن المتغيرات، وأن السلالة كانت باستمرار تظهر فى العينات، وأضافت الدكتورة سوزان هوبكنز التى تدير استجابة PHE لفيروس كورونا أنه على الرغم من عدم وجود دليل على انتشار واسع لمتغير الفيروس B.1.351، فإن الحالات منتشرة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ووفقا للتقرير يخشى الخبراء من السلالة الجنوب أفريقية، ونظرًا لأن B.1.351 متغيريحتوى على طفرات تجعله مقاومًا جزئيًا للقاحات، وهناك مخاوف من أن الرقم قد يتصاعد بمجرد أن يتم التخلص من السلاله الإنجليزية للفيروس والتى ظهرت فى كينت لأول مرة.

وطلب مسئولو الصحة الآن من أى شخص يزيد عمره عن 11 عامًا يعيش في بريطانيا أو يعمل فيها أو يسافر إليها إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، لأن المتغير المعروف باسم B.1.351مثير للقلق لقدرته على التهرب جزئيًا من اللقاحات الموجودة.