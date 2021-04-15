اليوم السابع
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خطوات بسيطة مش هتاخد منك وقت بس هتوفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الخميس، 15 أبريل 2021 11:26 م
خطوات بسيطة مش هتاخد منك وقت بس هتوفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل عداد الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات البسيطة التى لا تحتاج لوقت أو مجهود ولكنها تساعد المواطنين في خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، و لضمان استمرار المشترك فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة بشرط ألا يتعدى الاستهلاك الشهرى 650 كيلو وات ساعة ، وفيما يلي بعض الخطوات  :


1- عدم إنارة المصابيح نهارا و الاعتماد على ضوء الشمس.

2-لا تترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.

3-   أعتمد على  اللمبات الموفرة للطاقة.

4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

6-  لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.

9- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

10-  اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و افصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.

11-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.
 


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