خطوات بسيطة مش هتاخد منك وقت بس هتوفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات البسيطة التى لا تحتاج لوقت أو مجهود ولكنها تساعد المواطنين في خفض قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، و لضمان استمرار المشترك فى الشرائح التى تحصل على دعم من الدولة بشرط ألا يتعدى الاستهلاك الشهرى 650 كيلو وات ساعة ، وفيما يلي بعض الخطوات :
1- عدم إنارة المصابيح نهارا و الاعتماد على ضوء الشمس.
2-لا تترك المصابيح مضاءة فى الغرف الخالية.
3- أعتمد على اللمبات الموفرة للطاقة.
4- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.
5- استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط و يفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.
6- لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.
7- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.
8- تأكد من غلق باب الثلاجة، ولا تحاول فتحه دون داع وعند فتحه اغلقه سريعًا؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد من داخلها أو دخول هواء ساخن إليها.
9- احرص على أن يكون الفريزر ممتلئا تمامًا مع ملء الفراغات بأكياس مكعبات الثلج و يجب ترتيب الأشياء داخل الثلاجة حتى تكون عملية إدخال وإخراج الأطعمة منها أكثر سهولة وسرعة؛ للحد من خروج الهواء البارد ودخول الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.
10- اغلق التليفزيون عند الانتهاء من الاستخدام و افصل التغذية الكهربائية من الفيشة وليس باستخدام الريموت.
11-افصل التغذية الكهربائية عن الريسيفر و الكمبيوتر والشاشة والراديو والكاسيت عند الانتهاء من الاستخدام.
خطوات بسيطة مش هتاخد منك وقت بس هتوفر فى فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيلالخميس، 15 أبريل 2021 11:26 م
عداد الكهرباء - أرشيفية
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