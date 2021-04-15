خارجية بلجيكا: قواتنا ستنسحب من أفغانستان فى غضون 3 إلى 4 أشهر

وتمت مناقشة هذا القرار من قبل وزراء الخارجية والدفاع من ثلاثين دولة حليفة اجتمعوا عبر الفيديو كونفرنس ، تحت قيادة رئيس وزير الخارجية الامريكي ، أنتوني بلينكين ، و رئيس البنتاجون ، لويد أوستن ، الذين كانوا متواجدين بالفعل في مقر التحالف في بروكسل.
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وتمت مناقشة هذا القرار من قبل وزراء الخارجية والدفاع من ثلاثين دولة حليفة اجتمعوا عبر الفيديو كونفرنس ، تحت قيادة رئيس وزير الخارجية الامريكي ، أنتوني بلينكين ، و رئيس البنتاجون ، لويد أوستن ، الذين كانوا متواجدين بالفعل في مقر التحالف في بروكسل.
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