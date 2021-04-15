حبس قاتل طليقته والتمثيل بجثتها فى الإسماعيلية 15 يومًا

الإسماعيلية - السيد فلاح

أمرت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار شريف معتز، بتجديد حبس قاتل طليقته بالإسماعيلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكشفت التحقيقات أن الزوجة "فلسطينية الجنسية" ومقيمة فى مصر منذ عشرات السنوات وتزوجت 5 أشخاص آخرهم المتهم بقتلها.

وقال المتهم ويدعى "أحمد.ا.ع"، 38 عامًا عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوى بدائرة قسم ثانٍ انه اتصل بالمجنى عليها وطلب حضورها إلى شقته إلا أنها رفضت بسبب عملها، وتوجه المتهم إلى مكان تواجد المجنى عليها حيث تعمل "جليسة" مع سيدة مسنة واعتدى عليها بالضرب واصطحبها عنوة إلى منزل أحد أصدقائه واعتدى عليها بالضرب المبرح إلى أن توفيت.

واعترف المتهم بقيامه بنقل جثة المجنى عليها إلى شقة سكنية يملكها بمساكن الإحلال بمنطقة هدى شعراوى واتصل بأحد أقاربها لنقلها إلى المستشفى وفر هاربًا.

كان قد تمكن مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي، رئيس المباحث من القبض على المتهم بقتل "طليقته" والتمثيل بجثتها وقطع لسانها وفقع عينها بمنطقة حى السلام بمدينة الإسماعيلية بعد هروبه.

وكان قد تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد نجاح ضباط البحث الجنائى فى ضبط المتهم ويدعى "أحمد.ا.ع" 38 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة هدى شعراوى بحى ثانٍ الإسماعيلية.

وحاول المتهم عقب ارتكابه للواقعة الهرب خارج مدينة الإسماعيلية وبدأ فى التردد على مناطق العاشر من رمضان والعبور ومنطقة السلام بالقاهرة، ونجح ضباط البحث الجنائى فى تحديد مكان المتهم ورصد تحركاته، فيما ألقت مامورية مكبرة القبض عليه بعد مرور حوالى 24 من ارتكاب الواقعة.

وناقش ضباط البحث الجنائى المتهم لمعرفة دوافعه لارتكاب الجريمة، والتمثيل بجثتها عقب ارتكابه للواقعة ومحاولته الهرب.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى تلقى العميد إيهاب مصطفى مأمور قسم ثان بلاغ يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بمساكن الإيواء بمنطقة هدى شعراوى وبانتقال ضباط البحث الجنائى لمكان الواقعة وتبين أن السيدة تدعى "كفاية.د.س"، مواليد 1976 وبها إصابات مختلفة.

وظهرت جثة المجنى عليها آثار الضرب والتعذيب وبفحص الجثمان تبين وجود فقأ فى العين وقطع فى اللسان وجروح مختلفة فى أنحاء الجسم.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم سبق اتهامه فى 9 قضايا مابين سرقة وسلاح أبيض وحيازة مخدرات فيما سبق اتهام المجنى عليها فى 5 قضايا سرقة مسكن.