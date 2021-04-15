تايوانى يتزوج 4 مرات خلال 37 يوما للحصول على إجازات مدفوعة الأجر

وكالات الأنباء

لجأ موظف تايوانى إلى حيلة غريبة من أجل تمديد إجازة زواجه مدفوعة الأجر 4 مرات متتالية، فبحسب قانون العمل فى تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، وفقا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، ولكن يبدو أن تلك "الفترة القصيرة" لم تكن كافية بنظر أحدهم، فعقد العزم على أمر ما، بحسبما ما ذكر موقع "أوديتى سنترال".

فقد قرر أحد الموظفين الذى يعمل فى مصرف أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة وبالتالى حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الثمن.

ولكن الأمور لم تجر بتلك البساطة، فقد رفض المصرف منح ذلك الموظف الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، بيد أن ذلك لم يفت في عضد ذلك الزوج، الذي لم يجري الكشف عن هويته، وقرر المضي قدما في خطته وقدم الإجازة ثلاثة مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أمريكي على رب عمله، والذى لم يعجبه الحكم ذلك فقرر الاستئناف.

وفى العاشر من أبريل الحالى قضى مكتب العمل بأن تصرف الموظف "غير أخلاقى" ولكنه لم يخالف القوانين المرعية، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التى تنظم الإجازات المدفوعة.

ولاحقا انتشرت القصة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتثير الكثير من الجدل، إذ أبدى الكثير من رواد المواقع الاجتماعى استغرابهم من وجود ثغرات فى القوانين التايوانية، فيما قال شخص آخر إن هذه الثغرة معروفة وواضحة ولكن يبدو أن ذلك "العريس" هو أول من استغلها على ما يبدو.