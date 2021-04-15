بايدن: حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا وعودة قواتنا من أفغانستان

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الامريكية ذهبت إلى افغانستان بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر وحان الوقت لإنهاء هذه الحرب الطويلة، وغرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "حان الوقت لإنهاء أطول حرب خاضتها أمريكا. حان وقت عودة القوات الأمريكية من أفغانستان".



رسالة بايدن

وأضاف الرئيس جو بايدن، في رسالته: "ذهبنا إلى أفغانستان بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر المروعة التي حدثت قبل 20 عامًا، ولا يمكن لهذا أن يفسر سبب بقائنا هناك في عام 2021، بدلاً من العودة إلى الحرب مع طالبان، علينا التركيز على تحديات المستقبل".



بايدن على تويتر

وتابع: "أنا الآن رابع رئيس أمريكي يترأس وجود القوات الأمريكية في أفغانستان، لن أنقل هذه المسؤولية إلى شخص خامس"، موجها الشكر لما قدمه الجيش الامريكي قائلا: "إنني ممتن بما لا يقاس للشجاعة التي أظهرها أفراد قواتنا المسلحة خلال ما يقرب من عقدين من القتال والانتشار في أفغانستان. لم يتراجعوا أبدا. لم يترددوا أبدًا في تصميمهم. وقد دفعوا ثمناً باهظاً نيابة عنا".

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى إن الولايات المتحدة لن تترك الإرهابيين وسوف نحاسب طالبان وندفعهم لمنع العمليات الإرهابية، مؤكدا أن الجيش الأمريكى لن يبقى فى أفغانستان وسندعم الحكومة الأفغانية دبلوماسيا وإنسانيا.

وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل على تعطيل الشبكات الإرهابية التى تتعدى على الحدود الأفغانية، مؤكدا، أن أمريكا ستعمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا فى الأول من مايو حتى نصل إلى انسحاب كامل سبتمبر المقبل، وأكد بايدن إن عدد القتلى الأمريكيين فى الحرب الأفغانية بلغ 2488، مؤكدا أنه رابع رئيس أمريكى يشهد وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان ولم أنقل تلك المسئولية لرئيس خامس، وأضاف بايدن أنه على الأفغانيين قيادة بلدهم، وحذر بايدن طالبان من مهاجمتنا أثناء الانسحاب مهددا أنه سيقوم بالرد.