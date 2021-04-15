اليوم السابع
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باحثون يتوصلون إلى تقنية علاجية جديدة لإزالة بروتين الزهايمر بالدماغ

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 م
باحثون يتوصلون إلى تقنية علاجية جديدة لإزالة بروتين الزهايمر بالدماغ الزهايمر
ندى سليم

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توصلت دراسة صادرة عن جامعة طوكيو، إلى تقنية علاجية جديدة تقوم علي العلاج المناعي لمقاومة مرض الزهايمر، وذلك بعد التوصل الي جزئ صغير داخل الدماغ يتمكن من التخلص من كتل البروتين المسبب لمرض الزهايمر، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس. 
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وأكدت الدراسة أن الجزيئات المكتشفة تنشط من خلال الضوء وعندما يحدث ذلك تتمكن من التخلص من كتل بروتين الأميلويد الموجودة في أدمغة مرضى الزهايمر. 
 
قام الباحثون بحقن الجزيء مباشرة في أدمغة الفئران الحية المصابة بمرض الزهايمر ثم استخدموا مسبارًا متخصصًا لتسليط الضوء على أدمغتهم لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة أسبوع واحد، حيث  أظهر التحليل الكيميائي لنسيج دماغ الفئران  أن العلاج نجح في خفض بروتين الأميلويد المسبب لمرض الزهايمر.
 
ويستهدف الباحثون التوصل إلى تقنية جديدة تستهدف بروتين الأميلويد لتعزيز إزالته من قبل الجهاز المناعي، حيث يعرف  الجزيء الصغير الذي طوره فريق البحث بمحفز الأوكسجين الضوئي، والذى يعمل على علاج  مرض الزهايمر.
 
وتعتمد التقنية العلاجية علي تحفيز هذا الجزئ باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، ليقوم  بإزالة برواين الأميلويد  بواسطة الخلايا المناعية للدماغ التي تزيل الخلايا التالفة و خارج الخلايا السليمة.

الزهايمر

اعراض الزهايمر

علاج الزهايمر

العلاج المناعي والزهايمر

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