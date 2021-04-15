الطب الوقائى يجهز 75 عيادة بأرض المعارض لاستيعاب زيادة المتلقين للقاح كورونا

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور علا عيد رئيس قطاع الطب الوقائى لقطاع الصحة بوزارة الصحة، إن الوزارة تستهدف أكثر من 5 آلاف مركز لتلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، مضيفا أن جرى افتتاح 193 مركزا جديدا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا تطعيم أكثر من 350 ألف شخص حتى الآن.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، أنه تقدم أكثر من مليون مواطن على موقع لقاح فيروس كورونا، بالإضافة إلى أننا نعمل على زيادة عدد الملقحين بلقاح فيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف شخص يوميا.



وتابع، أنه يجرى تجهيز 75 عيادة بداخل أرض المعارض فى الوقت الحالى لتسهم فى زيادة عدد متلقى اللقاح فى الفترة المقبلة، مضيفا أن الإعلام المصرى يلعب دورًا مهما فى توعية المواطنين ويساعد فى زيادة عدد المقدمين لتلقى لقاح فيروس كورونا.



وعن تصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر، أكد رئيس قطاع الطب الوقائى لقطاع الصحة بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على الاستعدادات مع الشركة الصينينة لتصنيع اللقاح الصينى فى مصر قريبا، مؤكدا أنه سيكون هناك مصنعين لصناعة لقاح كورونا الصينى.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن جائحة فيروس كورونا أكبر اختبار للعالم، حيث أظهرت قدرات الدول فى الاهتمام بحق الإنسان فى الحياة وهو أهم حق، مضيفة أنه يجب على الدول عند انتهاء الأزمة فى عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.



وأضافت وزيرة الصحة، أن العمل على استراتيجية التنمية فى مصر من ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من بينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية بما فى ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية.