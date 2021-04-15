السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى حلوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بدائرة قسم حلوان أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر، وأحرز بدون ترخيص سلاحا ناريا مششخن فرد خرطوش وذخيرة، ما تستعمل على هذا السلاح الناري دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.

وأضافت شهادة ضابط بقسم شرطة حلوان، أنه قام بضبط المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته حقيبة باستخلاصها وفحصها عثر بداخلها على قطع لجوهر الحشيش المخدر ، ومبلغ مالي وهاتف محمول وذخيرة خرطوش.

وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.