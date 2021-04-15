اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 أبريل 2021 06:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تدين اغتيال رئيس الحركات الأزوادية بمالي

الخميس، 15 أبريل 2021 05:00 ص
الجزائر تدين اغتيال رئيس الحركات الأزوادية بمالي سيدي إبراهيم ولد سيداتي الرئيس الدوري
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أدانت الجزائر عملية اغتيال سيدي إبراهيم ولد سيداتي الرئيس الدوري للحركات الأزوادية بمالي.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن "الجزائر تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتُكبت بحق شخص سيدي إبراهيم ولد سيداتي، رجل التوافق، الذي لعب دورا رئيسيا وحاسما في المفاوضات وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر".

وأضاف البيان أن هذه الجريمة تشكل محاولة لإفشال العملية الجارية لتعزيز مؤسسات مالي في هذه الفترة الانتقالية والجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق السلام والحفاظ على وحدة هذا البلد الشقيق.

وطالبت الجزائر بتعبئة كافة الوسائل اللازمة لاعتقال ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة، والكشف عن دعمهم الخارجي الذي يهدف لإحباط جهود الاستقرار في مالي.

وقدمت الجزائر خالص التعازي لأسرة الفقيد وتؤكد من جديد دعمها الثابت لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الذي يظل الإطار المناسب لتوطيد العودة النهائية والدائمة في مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، وتجمعهما علاقات أخوة وتضامن وحسن جوار منذ قرون.

 


مالي

الجزائر

سيدي إبراهيم ولد سيداتي

اغتيال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أكثر من 19 ألف شرطى لتأمين الجزائر العاصمة خلال شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:00 ص

الجزائر تدعو فرنسا إلى الجدية في معالجة تعويضات التجارب النووية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:30 م

محمد عمارة: فرصتي الضائعة أمام الجزائر "جابتلي شغل كتير"

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:14 م

سفارتا مصر بالجزائر وألمانيا تنقلان تهنئة الرئيس السيسى لأبناء الجالية بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:27 م

إقالة مدرب مولودية الجزائر رغم التأهل الإفريقي على حساب الزمالك

الإثنين، 12 أبريل 2021 09:10 م

أمير سعيود: أسعى للعودة لمنتخب الجزائر.. وجماهير الأهلي كانت تعتبرني ميسى

الإثنين، 12 أبريل 2021 06:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة