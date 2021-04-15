الأدلة الجنائية تعاين مسرح جريمة مقتل ربة منزل لسرقتها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى خبراء الأدلة لجنائية معاينة لمسرح جريمة مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، لجمع الأدلة، وإعداد تقرير عن كيفية وقوع الحادث، وطريقة تسلل عاطلين لمسكن الضحية وقتلها لسرقتها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استغلا إقامة الضحية بمفردها، وقررا سرقتها، وتسللا لفيلتها، وخلال تنفيذ السرقة، شعرت الضحية بهما، فأنهيا حياتها واستوليا على مبلغ مالي وفرا هاربين.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وشرحا لرجال المباحث كيفية تسللهما لمسكن الضحية وقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بحدائق الأهرام، بإجراء التحريات تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.