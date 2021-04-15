إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والسجائر بمطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والسجائر والتبغ، بحوزة راكب قادم من بيروت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد محمود مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب وسط ملابسه.

وقام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كميات من مستحضرات التجميل مخبأة داخل عبوات، وكلف اسامة محمد دياب مدير الجمرك لجنة مكونه من سامي نبيل وجورج صفوت فرج باستكمال تفتيش كل حقائب الراكب تحت إشراف محمود سعيد جوهر رئيس القسم مما اسفر عن ضبط 830 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة و 50 خرطوشة سجائر Heets و40 كيس تبغ.

أمر أسامة دياب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.