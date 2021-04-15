أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-4-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 15-4-2021.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ريكاب للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جلاكسو سميثكلاين، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تربح 412 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء صعود المؤشر الرئيسي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 412 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630.878 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.1 مليون ورقة مالية بقيمة 898.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.7 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.24%، والعرب على 7.44% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 110.8 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 66.3 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12458 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3937 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2716 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.49%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.512 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.13%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.40%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 55.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.539 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.06%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.64%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.534 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.