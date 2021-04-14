ومن جهتها، قالت يوغاناندا بيتمان القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، إن "مقطع فيديوالهجوم يظهر سائقا وهو يخرج من سيارة محطمة وفي يده سكين، ويبدأ في الجري باتجاه الشرطة، مما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه".

كمالا هاريس فى مراسم العزاء
كامالا هاريس فى مراسم العزاء

وقد قام المهاجم، بصدم ضابطين بسيارة عند حاجز خارج مبنى الكونجرس، مما أسفر عن مقتل أحدهما قبل قتله برصاص الشرطة، ويعتقد المحققون أنها "كانت حادثة منفصلة من شاب مضطرب".

وأقامت السلطات سياجا بمحيط مبنى الكونجرس، وقيدت حركة المرور لعدة أشهر على طول الطرق الأقرب للمبنى وذلك بعد أحداث 6 يناير الماضي، لكنها بدأت فى التراجع عن بعض إجراءات الطوارئ، وقد يؤدي الحادث الأخير إلى تأخير إعادة فتح أرض المبنى تدريجيا أمام الجمهور.