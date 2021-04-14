كتب آسر أحمد

حرصت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نعى الضابط الأمريكي ويليام إيفانز، الذى لقى مصرعه منذ عدة أيام في الهجوم على مبني الكابيتول في العاصمة الامريكية، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام من مراسم توديعه.

وكتبت نائبة الرئيس الأمريكي: "ضحي الضابط ويليام إيفانز بحياته لحماية مبني الكابيتول، لقد كان بطلاً امريكياً، اليوم تنعي بلادنا عائلته وأصدقائه وزملائه من ضباط شركة الكابيتول وغيرهم من أفراد الأمن الذين يخاطرون بحياتهم لحماية مبني الكابيتول يومياً".

وكان قد كشف مسئول أمريكى أن الشخص الذى حاول مهاجمة الكونجرس "الكابيتول" كان يعانى من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية"، مضيفاً حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد الماضى، أن "المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لتحديد أى دافع للهجوم".