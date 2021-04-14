حرصت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نعى الضابط الأمريكي ويليام إيفانز، الذى لقى مصرعه منذ عدة أيام في الهجوم على مبني الكابيتول في العاصمة الامريكية، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام من مراسم توديعه.
وكتبت نائبة الرئيس الأمريكي: "ضحي الضابط ويليام إيفانز بحياته لحماية مبني الكابيتول، لقد كان بطلاً امريكياً، اليوم تنعي بلادنا عائلته وأصدقائه وزملائه من ضباط شركة الكابيتول وغيرهم من أفراد الأمن الذين يخاطرون بحياتهم لحماية مبني الكابيتول يومياً".
وكان قد كشف مسئول أمريكى أن الشخص الذى حاول مهاجمة الكونجرس "الكابيتول" كان يعانى من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية"، مضيفاً حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد الماضى، أن "المحققين يركزون بشكل متزايد على الصحة العقلية لتحديد أى دافع للهجوم".
ومن جهتها، قالت يوغاناندا بيتمان القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، إن "مقطع فيديوالهجوم يظهر سائقا وهو يخرج من سيارة محطمة وفي يده سكين، ويبدأ في الجري باتجاه الشرطة، مما دفع الشرطة لإطلاق النار عليه".
كامالا هاريس فى مراسم العزاء
وقد قام المهاجم، بصدم ضابطين بسيارة عند حاجز خارج مبنى الكونجرس، مما أسفر عن مقتل أحدهما قبل قتله برصاص الشرطة، ويعتقد المحققون أنها "كانت حادثة منفصلة من شاب مضطرب".
وأقامت السلطات سياجا بمحيط مبنى الكونجرس، وقيدت حركة المرور لعدة أشهر على طول الطرق الأقرب للمبنى وذلك بعد أحداث 6 يناير الماضي، لكنها بدأت فى التراجع عن بعض إجراءات الطوارئ، وقد يؤدي الحادث الأخير إلى تأخير إعادة فتح أرض المبنى تدريجيا أمام الجمهور.
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