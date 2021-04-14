اليوم السابع
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خالد صلاح
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زعيم حزب المحافظين فى اسكتلندا: نرفض الاستفتاء "المتهور" على استقلال البلاد

الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:18 م
زعيم حزب المحافظين فى اسكتلندا: نرفض الاستفتاء "المتهور" على استقلال البلاد نيكولا ستورجين
جلاسجو (أ ش أ)

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وصف زعيم حزب المحافظين فى اسكتلندا دوجلاس روس، سياسات الوزيرة الأولى نيكولا ستورجين الاستقلالية بـ"المتهورة" و"غير المتسقة تمامًا".
 
وقال روس فى تصريحات لصحيفة "اكسبريس" البريطانية اليوم الأربعاء، "ما كان طائشًا هو تقديم الحزب الوطنى الاسكتلندى لمشروع قانون الاستفتاء فى الأيام الأخيرة من البرلمان الاسكتلندى.
 
ما أراه طائشاً هو أن تقترح أنه يمكنك إجراء استفتاء وحملة لفصل اسكتلندا عن بقية المملكة المتحدة فى مرحلة التعافى من كوفيد-19 وهو أمر لا يمكنك الحصول عليه مع الانتعاش. لا يمكنك تحقيق الانتعاش وإجراء الاستفتاء فى نفس الوقت."

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استقلال اسكتلندا

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