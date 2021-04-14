اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:37 م
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رئيس البرلمان العربى يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 01:02 م
رئيس البرلمان العربى يدين الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي
بيشوى رمزى

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أدان رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي، الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى في المسجد الأقصى، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الوضعية  التاريخية والقانونية الخاصة للمقدسات الدينية في دولة فلسطين، وتُجرِم المساس بها أو انتهاك حرمتها.
 
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات العملية الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة لحرمة المقدسات الدينية، وتوفير الحماية اللازمة لها إعمالاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكافة مواثيق حقوق الإنسان العالمية التي تؤكد على حرية العبادة واحترام المقدسات الدينية.
 
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إقدام سلطات الاحتلال على القيام بهذه الاعتداءات في أول أيام شهر رمضان المبارك الذي يكتسب خصوصية لدى العالم الإسلامي، يشكل استفزازاً غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين، محملاً السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسئولية الكاملة عن التبعات المترتبة على هذه الاعتداءات.

البرلمان العربى

عادل بن عبد الرحمن العسومى

الاحتلال الإسرائيلى

المسجد الأقصى

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