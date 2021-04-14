جونسون يحذر الاتحاد الأوروبى من توقيف الاتفاق التجارى مع بريطانيا

لندن أ ش أ

حذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبى من عدم تمرير الاتفاق التجارى بين بريطانيا والاتحاد أو اتفاق التجارة الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى (بريكست).

وحث المتحدث الرسمى باسم جونسون ، البرلمان الأوروبى على ضمان المصادقة على الاتفاق بحلول نهاية الشهر ، كما تم الاتفاق عليه سابقًا حيث دخل الاتفاق التجارى حيز التنفيذ مؤقتًا فى 1 يناير الماضي، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وحُددت مهلة للتصديق نهاية فبراير، لكن الكتلة طلبت التمديد حتى نهاية شهر ابريل الجاري.

وطلب الاتحاد الأوروبى مزيدًا من الوقت لأن المعاهدة المكونة من 1246 صفحة لم تتم ترجمتها إلى جميع اللغات الرسمية للاتحاد بعد ، ومع ذلك، رفض نواب البرلمان الأوروبى أمس تحديد موعد للتصويت على الصفقة وهو ما يعنى أن هناك خطرًا من مرور الموعد النهائى الجديد للتصديق دون قرار.

وقال المتحدث باسم جونسون بعد ظهر الى الأربعاء: "اتفقنا على تمديد فترة تصديق الاتحاد الأوروبى على الاتفاق حتى 30 أبريل. نتوقع منهم أن يكملوا عملية التصديق وفق هذا الجدول الزمني".

ورفض المتحدث التعليق على كيفية رد المملكة المتحدة إذا فشل الاتحاد الأوروبى فى التصديق على الصفقة بحلول نهاية الشهر.

وقال إنه لن ينجر إلى "توقع موقف افتراضي".

وقال أعضاء البرلمان الأوروبى إنهم لن يصوتوا على الصفقة حتى يتم طمأنتهم بأن المملكة المتحدة ستنفذ الاتفاقية بالكامل.

كان الاتحاد الأوروبى قد أعلن عن غضبه الشهر الماضى عندما مددت المملكة المتحدة من جانب واحد فترة السماح لفحص البضائع التى تنتقل عبر البحر الأيرلندى من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية ، وتم تعليق التعاملات المالية المقرر وصولها فى بداية أبريل لمدة ستة أشهر من قبل المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن التعليق "مؤقت" و"محدود المدة" وإن بروتوكول أيرلندا الشمالية سيظل سارى المفعول بالكامل.

ومن المقرر أن تصوت لجنتا الشؤون الخارجية والتجارة بالبرلمان الأوروبى على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى غدًا، لكن الجلسة العامة الرئيسية للتصديق على التصويت ستؤجل.

وقال كريستوف هانسن، عضو البرلمان الأوروبى فى لوكسمبورج الذى يقود إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى اللجنة التجارية، إن التصويت النهائى سيتم تأجيله بسبب الحاجة إلى إحراز تقدم فى خارطة الطريق من أجل تنفيذ عملى وكامل للاتفاق.