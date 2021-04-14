تشريح جثة شاب عثر على جثته بجوار السكة الحديد بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شاب تم العثور على جثته بجوار السكة الحديد في الحوامدية، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب بجوار السكة الحديد في الحوامدية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب وفاته، وتشير أقوال شهود العيان إلى أنه لقى مصرعه بسبب اصطدام قطار به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بالحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات بجوار السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.