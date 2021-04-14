تحمل رسالة عاطفية عن الملكة..تفاصيل وصية من الأمير فيليب لنجله تشارلز

ريهام عبد الله

أوصى الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، نجله الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وصية فى أيامه الأخيرة، وهى رعاية الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، بعد رحيله.

واستدعى دوق إدنبرة ابنه الأمير تشارلز لمقابلته حيث قضى وقتا فى التعافى من جراحة بالقلب فى المستشفى قبل بضعة أسابيع، وفقا لما نقله موقع العين الإماراتى عن صحف بريطانية.



دوق إدنبرة الراحل

وأكد الموقع، أنه جرت محادثة عاطفية وحديث صريح، بين الأب ونجله، ونصح دوق إدنبرة أمير ويلز بالعناية والاهتمام بالملكة، وناقش معه كيف يجب أن يقود الوريث، العائلة المالكة خلال الأعوام المقبلة.



الأمير فيليب والملكة اليزابيث

ومن جهة أخرى حرص الأمير وليام، دوق كامبريدج، على توديع جده الأمير فيليب، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، عن عمر يناهز الـ99 عاماً، حيث شاركت الصفحة الرسمية للدوق عبر موقع انستجرام، صورة للأمير الراحل برفقة حفيده ونقلت رسالة وداع خاصة من دوق كامبريدج.

وقالت رسالة الوداع التي نقلتها الصفحة الرسمية عن دوق ودوقة كامبريدج، "طوال القرن الماضي، كانت حياة جدى، متمثلة في خدمة بلاده ولزوجته ولملكته ولأسرتنا، أشعر أننى محظوظ لأنني ترعرعت على يده لإرشادي، وجوده الدائم كان جيداً في حياتي، خلال الأوقات الصعبة والجيدة كان دائماً متواجدا"

وأضاف الأمير وليام في رسالته، "كان جدي رجلاً غير عادى، وجزءًا من جيل غير عادى، سنستمر في فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة، سأفتقد جدي، ولكننى أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل".