اليوم السابع
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"الصحة" تضبط 42 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بـ4 محافظات

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:37 م
"الصحة" تضبط 42 طن أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بـ4 محافظات الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة ولسكان، عن ضبط وإعدام 42 طن و982 كيلو أغذية متنوعة و1035 لتراً من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم المرور على 14 منشأة غذائية بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم سحب 35 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ومن جانبه، أضاف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 62 محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور، طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 6 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وذلك حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" على استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


الصحة

اغذية غير صالحة

الاشتراطات الصحية

المنشآت الغذائية

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