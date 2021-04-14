"الزراعة": إنشاء 205 مراكز لتجميع الألبان ضمن المرحلة الأولى لتطوير مصانعها

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم إنشاء 205 مراكز خاصة لتجميع الألبان ضمن المرحلة الأولى لإنشاء وتطوير مصانع الألبان، لافتا إلى أن مراكز تجميع الألبان تشمل أعدادا كبيرة من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه يتم تحسين المراكز ثنائية الغرض لصغار المزارعين، بجانب تكثيف الرعاية الصحية والغذائية وإجراء الفحوصات الشاملة والخدمات البيطرية على رؤوس الماشية للاطمئنان على خلوها من أى أمراض قد تنتقل للإنسان.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مراكز تجميع الألبان هى منافذ تسويقية لصغار المربين، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 10 مراكز لتجميع الألبان فى المناطق التى تفتقر لوجود تلك المراكز.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن صغار المزارعين يمتلكون 80% من جملة الثروة حيوانية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تولى اهتمام كبير بهم من أجل تنمية الثروة الحيوانية.