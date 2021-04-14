اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 أبريل 2021 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة": إنشاء 205 مراكز لتجميع الألبان ضمن المرحلة الأولى لتطوير مصانعها

الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:26 م
"الزراعة": إنشاء 205 مراكز لتجميع الألبان ضمن المرحلة الأولى لتطوير مصانعها الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه تم إنشاء 205 مراكز خاصة لتجميع الألبان ضمن المرحلة الأولى لإنشاء وتطوير مصانع الألبان، لافتا إلى أن مراكز تجميع الألبان تشمل أعدادا كبيرة من الثروة الحيوانية، لافتا إلى أنه يتم تحسين المراكز ثنائية الغرض لصغار المزارعين، بجانب تكثيف الرعاية الصحية والغذائية وإجراء الفحوصات الشاملة والخدمات البيطرية على رؤوس الماشية للاطمئنان على خلوها من أى أمراض قد تنتقل للإنسان.
 
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن مراكز تجميع الألبان هى منافذ تسويقية لصغار المربين، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 10 مراكز لتجميع الألبان فى المناطق التى تفتقر لوجود تلك المراكز.
 
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن صغار المزارعين يمتلكون 80% من جملة الثروة حيوانية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تولى اهتمام كبير بهم من أجل تنمية الثروة الحيوانية.

الزراعه

طارق سليمان

الثروه الحيوانيه

تجميع الالبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة