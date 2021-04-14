اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:59 ص
خالد صلاح
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الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى لوقف العدوان الإسرائيلى على الأقصى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 03:00 ص
الرئاسة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولى لوقف العدوان الإسرائيلى على الأقصى اعتداء قوات الاحتلال
أ ش أ

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دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لاسيما العدوان على المسجد الأقصى المبارك.
 
واستنكر أبوردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد، ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان، معتبرا هذه الممارسات عدوانا عنصريا على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.
 

قوات الاحتلال

المسجد الأقصى

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

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