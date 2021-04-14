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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه قبل ترويجها فى الإسكندرية

الأربعاء، 14 أبريل 2021 12:21 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه قبل ترويجها فى الإسكندرية مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية  قيام (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس). وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1٫150٫000– مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

 

 


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