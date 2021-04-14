اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق الدائرى الأوسط فى الغردقة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 11:15 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق الدائرى الأوسط فى الغردقة إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب مساء اليوم الأربعاء، 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط شمال الغردقة، تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة . 
 
ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة نقل دوبل كابينة بالطريق الدائرى الأوسط بالكيلو 15، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
 
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاثة لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ الغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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اخبار مصر

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