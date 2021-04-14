إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق الدائرى الأوسط فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط شمال الغردقة، تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة .

ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب سيارة نقل دوبل كابينة بالطريق الدائرى الأوسط بالكيلو 15، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الثلاثة لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ الغرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.