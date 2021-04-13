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هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تدعو لوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:24 م
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تدعو لوقف استخدام لقاح جونسون آند جونسون لقاح جونسون آند جونسون
كتب سمير حسنى

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دعت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، إلى وقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بعد اكتشاف حالات تجلط بالدم، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

 

كانت شركة جونسون آند جونسون، بدأت اختبار لقاح كورونا على الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، وفقا لتقرير "dailymail"، ووفقا للتقرير، سيختبر توسيع التجربة أولاً حقنة لقاح جونسون، في المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وإذا ظهر أن اللقاح آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية في هذه الفئة العمرية، فسيتم "الانتقال" إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

جونسون اند جونسون

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