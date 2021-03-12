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"الصحة العالمية" تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

الجمعة، 12 مارس 2021 09:10 م
"الصحة العالمية" تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موافقة المنظمة على الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر المنظمة مساء اليوم فى جنيف، إن اللقاح الذى يعطى بنظام الجرعة الواحدة سيصبح الرابع الذى يحصل على موافقة المنظمة وسيتم توزيعه عبر آلية "كوفاكس".

وأوضح حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، أن البيانات المتوفرة من الشركة المنتجة أظهرت أن اللقاح فعال للفئات العمرية الأكبر سنا، مشيرا إلى أن الموافقة جرت وفق نظام تقييم مختصر واستنادا إلى موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على استخدام اللقاح .

وذكرت المنظمة أن لقاح "جونسون آند جونسون" يتطلب ظروف تخزين سهلة حيث يمكن حفظه عند درجة حرارة ما بين 2-8 مئوية مع وجود مدة صلاحية طويلة له تصل إلى عامين .

 


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