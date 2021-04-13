سقوط سيدة أعمال تنصب على مكاتب المقاولات.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الداخلية الجهود الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخصين (صاحب مكتب مقاولات وآخر - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية)، بتعرضهما لواقعة إحتيال من قِبل صاحبة شركة للإستثمار العقارى والخدمات البترولية، حيث زعمت علاقتها بمسئولين بإحدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إسناد أعمال من الباطن مع شركات المقاولات المتعاقدة مع الجهة المشار إليها "خلافاً للحقيقة".

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ، وأن وراء تلك الواقعة (صاحبة شركة للاستثمار العقارى والخدمات البترولية – لها معلومات جنائية - مقيمة بمحافظة القاهرة)، حيث قامت المذكورة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين على النحو المشار إليه، متخذه من مقر شركتها – الكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى، وتمكنت من الإستيلاء منهما على مبلغ مالى بالإسلوب المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطها بمقر شركتها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.