وأشار الرئيس اللبنانى فى حديث لصحيفة الأخبار اللبنانية، بعددها الصادر اليوم - إلى أن هناك أسبابا تمنع تشكيل الحكومة الجديدة، وأن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري هو وحده الذي يعرفها ولا يبوح بها.. على حد تعبيره.

وأضاف "هو الحريرى، يعرف جيدا أن زياراته الخارجية الكثيرة لا تؤلف حكومة، وهو يقوم بها طلبا لمساعدة ما، يمكننا أن نستنتج ما هى، ولم تأته بعد، هو يقول إنه يؤلف الحكومة ولكنه منذ تكليفه لم يقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية كاملة، ومن ناحيتنا لم نكن سلبيين أبدا في التعاطي".

وتابع قائلا "هناك بشكل خاص تغييب لأسماء وزراء حزب الله في التشكيلة الحكومية، فى المرة الوحيدة التي قدم الحريري فيها أسماء قال إنها للحزب، استقصيت الأمر فسمعت نفيا من الحزب أن يكون قد سلم رئيس الوزراء المكلف أى أسماء".

واعتبر الرئيس اللبنانى أن الدستور يعطيه الحق بالتوقيع على كل ما يتعلق بتكوين السلطة فى البلاد، مضيفا "صحيح أن بالى مشغول لكن ضميرى مرتاح".

من ناحية أخرى، أكد عون أن لبنان "لن يخضع للابتزاز في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".. مشددا على أن أى بحث فى مسألة الحدود البحرية، توسيعا أو تثبيتا، يأتى فى سياق سيادى لبنانى بحت.

وقال الرئيس اللبنانى "الإسرائيليون يفاوضون بشروط فإما أن نقبل بما يريدون فرضه عنوة، وإما يوقفون التفاوض، هذا ابتزاز لن أخضع له".