اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:57 م
خالد صلاح
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انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية على الطريق الزراعى بالبحيرة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:19 م
انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية على الطريق الزراعى بالبحيرة انقلاب سيارة بالبحيرة
فريق المحافظات

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انقلبت منذ قليل سياره نقل كبيره محملة بالمواد الغذائية على طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظه البحيرة. 
 
تلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخليه مدير امن البحيره اخطار من النجده يفيد انقلاب سياره محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بدائره مركز ايتاي البارود. 
 
على الفور انتقلت قوات الحمايه المدنيه بمحافظه البحيره لمكان الحادث، وتبين انقلاب السياره بسبب السرعه الزائده، وجارى رفع اثار الحادث من على طريق مصر اسكندريه الزراعي، وجار تحرير محضر بالواقعه العرض على النيابه العامه لتولى التحقيقات. 
 
انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (1)
انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (1)

انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (2)
انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (2)

انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (3)
انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (3)

انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (4)
انقلاب سيارة محملة بالمواد الغذائية (4)

 


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ايتاى البارود

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