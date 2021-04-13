انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد الغذائية على الطريق الزراعى بالبحيرة

فريق المحافظات

انقلبت منذ قليل سياره نقل كبيره محملة بالمواد الغذائية على طريق مصر إسكندرية الزراعى أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظه البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخليه مدير امن البحيره اخطار من النجده يفيد انقلاب سياره محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بدائره مركز ايتاي البارود.

على الفور انتقلت قوات الحمايه المدنيه بمحافظه البحيره لمكان الحادث، وتبين انقلاب السياره بسبب السرعه الزائده، وجارى رفع اثار الحادث من على طريق مصر اسكندريه الزراعي، وجار تحرير محضر بالواقعه العرض على النيابه العامه لتولى التحقيقات.