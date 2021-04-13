اليوم السابع
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خالد صلاح
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"الطاقة الذرية" تؤكد دعمها لليابان في التخلص من المياه الملوثة في ‏محطة فوكوشيما

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:50 م
"الطاقة الذرية" تؤكد دعمها لليابان في التخلص من المياه الملوثة في ‏محطة فوكوشيما فوكوشيما
(وكالات)

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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستعمل عن كثب مع حكومة اليابان التي ‏تستعد للتخلص من أكثر من مليون طن من مياه البحر الملوّثة المستخدمة في تبريد ‏الوقود النووي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.‏

وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيان صحفي ‏اليوم، أن حلّ اليابان كان ممكنا تقنيا ومتوافقا مع المعايير الدولية، مشيراً إلى ‏استعداد الوكالة لتقديم الدعم الفني في مراقبة ومراجعة التنفيذ الآمن والشفاف ‏للخطة.‏

وأوضح أن عمليات تصريف المياه الخاضعة للرقابة في البحر هي ممارسة ‏روتينية لتشغيل محطات الطاقة النووية في العالم بعد تقييمات السلامة والأثر ‏البيئي، مبيناً أن قرار حكومة اليابان اليوم يعد علامة فارقة ستساعد في تمهيد ‏الطريق لإحراز تقدّم مستمر في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة ‏النووية.‏

يذكر أن اليابان تعتزم البدء في التخلص من 1.25 مليون طن من مياه البحر ‏الملوثة في المحيط الهادئ في غضون عامين، ولكن فقط بعد تمييعها وتصفيتها من ‏أغلب المواد المشعة.‏

 

 

 


الطاقة الذرية

اليابان

فوكوشيما

الطاقة النووية

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