أعلنت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية اكتشاف بؤرة لأنفلونزا الطيور (إتش 5 إن 6) فى حديقة بمقاطعة لياونينغ شمال شرقى الصين.
وذكرت الوزارة فى بيان اليوم - أنه تم اكتشاف 11 طائرا بريا مصابا بأنفلونزا الطيور فى حديقة متنزه، بمدينة "شنيانغ" عاصمة مقاطعة لياونينغ، والتى تعد موطنا لـ 291 طائرا.
وقامت السلطات المحلية على الفور بتفعيل آلية مواجهة الطوارئ بما فيها إعدام 280 طائرا وتعقيم المناطق المحيطة.
يذكر أن جريدة "South China Morning Post"، كشفت عن أنه من المتوقع أن يصل إنتاج لقاح فيروس كورونا فى الصين إلى 3 مليارات جرعة بحلول نهاية العام، وفقًا لوكالة الصحة الصينية، وقد حددت الصين هدفًا يتمثل فى تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيوالمقبل.
وكشف المسؤول بلجنة الصحة الوطنية تشنج تشونج ويى، الذى يرأس أيضًا فريق العمل الوطنى للقاحات كورونا بالصين: "فى النصف الثانى من هذا العام، سنكون قادرين تمامًا على تلبية مطالبنا".
وستضاعف إحدى شركات الأدوية، Sinovac ، طاقتها من مليار جرعة فى فبراير إلى مليارى جرعة بعد استكمال خط إنتاج ثالث هذا الشهر، وفقًا لما قالته الشركة.
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