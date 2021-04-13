وذكرت الوزارة فى بيان اليوم - أنه تم اكتشاف 11 طائرا بريا مصابا بأنفلونزا الطيور فى حديقة متنزه، بمدينة "شنيانغ" عاصمة مقاطعة لياونينغ، والتى تعد موطنا لـ 291 طائرا.

وقامت السلطات المحلية على الفور بتفعيل آلية مواجهة الطوارئ بما فيها إعدام 280 طائرا وتعقيم المناطق المحيطة.



يذكر أن جريدة "South China Morning Post"، كشفت عن أنه من المتوقع أن يصل إنتاج لقاح فيروس كورونا فى الصين إلى 3 مليارات جرعة بحلول نهاية العام، وفقًا لوكالة الصحة الصينية، وقد حددت الصين هدفًا يتمثل فى تطعيم 40 % من سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بحلول نهاية يونيوالمقبل.