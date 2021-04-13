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"الداخلية" تضبط قناة غير مرخصة على اليوتيوب بالدقهلية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:00 م
"الداخلية" تضبط قناة غير مرخصة على اليوتيوب بالدقهلية حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة قناة على موقع يوتيوب "بدون ترخيص" ويقوم بالبث من خلال أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الدقهلية، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع عامل بالأستوديو، وبتفتيش مكونات أستوديو الصوت الموجود بداخل الشركة فى حضوره تم ضبط "وحدة معالجة مركزية بداخلها القرص الصلب الخاص بها تعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل عليها برنامج مخصص لأعمال المونتاج وكذا محمل عليها العديد من المصنفات الفنية المتنوعة والتى يتم إستخدامها دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق المادية والأدبية على مصنفاتهم - جهاز كارت صوت يستخدم فى أعمال التسجيل بالأستوديو- مايك صوت محترفين للتسجيل داخل الأستوديو- فلتر هواء لتنقية الصوت بالتسجيل - سماعة أذن تستخدم أثناء التسجيل الصوتى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

إنشاء قناة

الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

قنوات اليوتيوب

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