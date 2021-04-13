الأوقاف: رواد المساجد لصلاة التراويح يؤكدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء صلاة التراويح لليوم الثاني على التوالي في الشهر الفضيل المبارك، أكدت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن المساجد قد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الاجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر المصلون خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا.

وأشار بيان صادر عن وزارة الأوقاف، إلى أن رواد المساجد أكدوا أنهم لن يكونوا سببًا في غلق المساجد، وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة.

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

واختتم البيان نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .