الأوقاف: المساجد تستقبل ضيوف الرحمن لأداء صلاة التراويح لليوم الثانى

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف أنه وسط أجواء إيمانية رائعة وسعادة كبيرة قام رواد المساجد بمحافظة الشرقية بأداء صلاة التراويح لليوم الثاني على التوالي في الشهر الفضيل، اليوم الثلاثاء 1 رمضان 1442هجرية الموافق 13 أبريل 2021م وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية، وخلال نصف ساعة، وأظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، وهو ما أكدته جميع المديريات.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن رواد المساجد اشادوا بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة والجهات المسئولة لحمايتهم من فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

واختتم البيان: "نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".