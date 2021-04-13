الأحوال المدنية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات للمواطنين بمنازلهم

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لأهالى قرية شما بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، وكذا قرى الجريد وحاذق بمركز شرطة بيلا وبرج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

وتم إيفاد مأموريات خارجية لعدد من الحالات الإنسانية بالمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.