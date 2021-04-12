من جهته، شدد القطرانى على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق فى العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليونانى قد وصل اليوم إلى "بنغازى" فى زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

