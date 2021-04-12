وزير خارجية التشيك يؤكد تنحيه عن منصبه

(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية التشيكي، توماس بتريتشيك، تنحيه عن منصبه بناءً على طلب من رئيس حزبه الاشتراكي الديمقراطي نائب رئيس الوزراء، يان هاماتشيك.

وقال بتريتشيك - خلال مؤتمر صحفي أورده راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ - إن هاماتشيك قد طلب من رئيس الوزراء، أندريه بابيش، إجراء تغيير في المسئوليين بوزارة الشئون الخارجية، مضيفًا أنه اعتبر ذلك قرارًا سياسيًا.

أما نائب رئيس الوزراء أكد - خلال موجز صحفي منفصل - صحة تكهنات تداولتها وسائل الإعلام بأن وزير الخارجية المتنحي سيحل محله في المنصب، لوبومير زوراليك، الذي يشغل في الوقت الحالي منصب وزير الثقافة، كما سيشغل منصب وزير الثقافة المشرع عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يان بيركه، الذي أكد تلقيه العرض.

فيما نفى نائب رئيس الوزراء تكهنات أفادت بأنه أقال بتريتشيك تحت ضغط من الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان.

وكان بتريتشيك قد خسر محاولة يوم /الجمعة/ الماضي ليُصبح رئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، العضو الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم، حيث أعاد الحزب انتخاب الرئيس يان هاماتشيك لفترة أخرى.