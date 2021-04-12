اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيموكيور تقدم المعلومات الطبية من خلال شخصية عم سامح في رمضان 2021

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:29 م
هيموكيور تقدم المعلومات الطبية من خلال شخصية عم سامح في رمضان 2021 شخصية عم سامح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لأن المعرفة هي سر الوقاية، أنتجت مؤسسة هيموكيور الطبية لعلاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر سلسلة من الحلقات المنفصلة المتصلة بطولة النجم أسامة عبد الله واخراج لؤي عقل لتقديم المعلومات الطبية الخاصة بأمراض الشرج والمستقيم مثل الوقاية من البواسير والناسور وغيرهم، للجمهور في رمضان بشكل فريد.

4d25165b-63ff-48c2-96c4-82e751eba419

وأوضح د. محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم بالليزر والمرجع العالمي لجراحات الشرج لعامين متتالين، أن الهدف من إنتاج تلك الحلقات هو تقديم المعلومة الطبية بشكل بسيط للجمهور المصري المشهور بحبه للكوميديا والمحتوى المرئي.

67e3f6ca-b102-4abf-a740-f1de1f758a3c

ومن المقرر عرض الحلقات خلال الاسبوع الاول من رمضان، لضمان وصول جميع المعلومات للمشاهد وتنفيذها خلال الشهر الكريم.

4109b6e5-589a-4eea-a9d3-abd4652993d0

اما عن المشاركين في العمل،

قد قامت بتأليف العمل الكاتبة الشابة ريهام رؤوف خريجة كلية الآداب قسم علوم المسرح، وصانعة المحتوى بمؤسسة هيموكيور جروب.

cdb15532-ef4b-4f81-b811-bed5d32593a8

وقام بالتصوير محمد مكي مدير التصوير بمؤسسة هيموكيور جروب.

f5cf4936-7a95-45fb-baf0-9661c7cd57e8

ومن المقرر ان يتم المونتاچ بوحدة المونتاچ الخاصة بالمؤسسة.

f213d4e3-7c69-45ad-8268-554c68302f6d
 

شخصية عم سامح

هيموكيور

رمضان 2021

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة