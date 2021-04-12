شرطة نوكسفيل بولاية تينيسى الأمريكية: مقتل شخص فى حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت شرطة مدينة نوكسفيل فى ولاية تينيسى الأمريكية، مقتل شخص فى حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت شرطة مدينة نوكسفيل في ولاية تينيسي الأمريكية، ذكرت أن بين المصابين في إطلاق النار شرطي، وأن التحقيقات جارية.

يذكر أن هناك تقارير تتحدث عن إطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية تينسي الأمريكية وسقوط ضحايا.

و وكانت شرطة مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، أعلنت إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار، من بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين فقط .

وحسب قناة الحرة، قالت الشرطة في سلسلة من التغريدات إنها تلقت العديد من الاتصالات التي تبلغ عن إطلاق نار وسط المدينة، مضيفة أنها استجابت للحادث في الساعة الثالثة و25 دقيقة عصر الأحد.

وبحسب ما نقلت الشرطة عن شهود عيان فإن مشتبها به، واحد على الأقل، وصل إلى ساحة انتظار للسيارات على أقدامهم، ثم بدأوا في إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من الذكور، وطفلة تبلغ من العمر سنتين تقريبا بإطلاق نار، نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأصيب الأربعة قبل وصول الشرطة أو سيارات الإسعاف، ما دفع بالمواطنين لنقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم الشخصية.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن المشتبه بهم، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وأنهم لا يزالون طلقاء.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في الحادث.