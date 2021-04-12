"شئون الحرمين" تحدد 9 إجراءات وقائية أثناء أداء العمرة والصلاة × إنفوجراف

كتب هيثم سلامة

تستعد رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية لاستقبال المعتمرين، وصلاة التراويح لشهر رمضان المبارك، من خلال الإجراءات الوقائية، للحماية من تفشى فيروس كورونا.



شئون الحرمين

ونشرت رئاسة شئون الحرمين ، عبر حسابها بموقع تويتر، "إنفوجراف" حول الإجراءات الوقائية أثناء أداء العمرة والصلاة، وشملت 9 نقاط، وهى كالتالى:"ارتداء الكمامة، قياس درجة الحرارة قبل الدخول ، احضار سجادة الصلاة الخاصة بك، عدم إدخال المأكولات والمشروبات على المسجد الحرام، تعقيم اليدين أثناء الدخول، الالتزام بالتباعد الجسدى، الالتزام بالمسارات والأماكن المحددة للصلاة والطواف، واحضار المصحف الخاص أو القراءة من الجوال، الالتزام بالتعليمات أثناء الخروج".



الاجراءات القانونية أثناء الصلاة وأداء العمرة × أنفوجراف

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفنية والخدمية رفع كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال أول أفواج المعتمرين، وأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة.

وأوضحت أن الوكالة عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، كما تشرف الوكالة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.

وتشرف الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، ووضع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق بكوادر فنية متخصصة.