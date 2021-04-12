الهند تمنح ترخيص الاستخدام الطاريء للقاح "سبوتنيك في" الروسي

(أ ش أ)

منحت الهند اليوم الاثنين ترخيص الاستخدام الطاريء للقاح الروسي المضاد للفيروس كورونا "سبوتنيك في"، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي.

تأتي الموافقة، التي صدرت عن لجنة حكومية، في اليوم الذي أعلنت فيه الهند تسجيل 168 ألفا و912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتتخطى البرازيل وتصبح ثاني أكثر دول العالم تضررا جراء الفيروس، بحصيلة إصابات تبلغ 13,53 مليون إصابة، بحسب ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية.

وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك في" 91,6 %. وكانت روسيا قد سجلته للاستخدام العام في أغسطس الماضي، ليكون أول لقاح يتم تسجيله في العالم، على الرغم من أن الموافقة جاءت قبل بدء التجارب واسعة النطاق في سبتمبر، وفقا للصحيفة.

وتنتج الهند حاليا لقاحي "كوفيشيلد" الذي طورته شركة "أسترازينكا" مع جامعة أكسفورد، ولقاح "كوفاكسين".

ووفقا لتقارير إعلامية، ستحصل الهند بحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام على لقاحات من خمس مصنعين آخرين. فبالإضافة إلى لقاح "سبوتنيك في"، قد تطرح الهند بحلول نهاية العام لقاحات "جونسون آند جونسون" الأمريكي، و"زايدس كاديلا" الهندي، و"نوفافكس" الذي سينتجه معهد الأمصال الهندي، ولقاحا على هيئة بخاخ أنف من إنتاج شركة "بهارات" الهندية.